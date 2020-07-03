Головним слідчим управлінням національної поліції внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань кримінальне провадження через втручання в систему суду в справі ТОВ «Волана»



Як пише ОРД, за словами адвокатів підприємства раніше винесене рішення Зарічного районного суду Сумської області по накладанню арешту на виробничий комплекс ТОВ «Волана», не має ніякого зв’язку із кримінальною справою, яку останні 4 роки безрезультатно розслідує Сумське СБУ. Майно підприємства просто вписали у «заморожену» справу, щоб добитися ухвали про його арешт і передачу контролю рейдерам.



Повідомляється, що поліція отримала матеріали, які підтверджують, що посадові особи, які мають доступ до документообігу, діючи за попередньою змовою групи осіб, втрутилися в систему суду чим посприяли винесенню неправомірного рішення суду щодо Торгової Марки «Семкі».



Нагадаємо, останнім часом в ЗМІ часто повідомляється про спробу незаконного заволодіння підприємством – найбільшим виробником снеків в Україні.



Раніше трудовий колектив виробника «Семок» звернувся до Голови Верховної Ради України щодо можливої участі народного депутата Дмитра Лубінця у рейдерській атаці на їх підприємство. Протягом червня 2020 року рейдери через рішення судів намагаються встановити контроль над одним з найбільших виробників снеків в Україні.