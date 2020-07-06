Продать или сдать в аренду квартиру или дом вскоре может стать гораздо труднее

Большие перемены предусмотрены в законопроекте №3618. Если его примут, то такие процедуры можно будет провести только через брокеров или риелторов. В Раде ожидают, что это поможет вывести рынок недвижимости из тени, пишет "Сегодня".

Авторы проекта закона "О риелторской деятельности" хотят создать организацию, через которую будут проходить все операции с недвижимостью: Национальную федерацию специалистов в сфере риелторской деятельности.

Украинцам нужно будет оформить паспорт квартиры, внести его в специальную базу и получить уникальный номер. В паспорт хотят вносить около 30 характеристик: от личных данных владельца до упоминания объекта в СМИ или просто объявлениях на онлайн-площадках.

Номер паспорта нужно будет указывать в объявлениях о сдаче или продаже. Без такого номера указанные процедуры осуществить не получится.

Владеть базой будет уже упомянутая негосударственная федерация. Помимо этой базы организация будет собственником еще и реестра риелторов. По факту, федерация будет определять, кому выдавать разрешение на работу риелтора, а кому – нет.

Если у риелтора нет свидетельства брокера или сертификата риелтора, то его оштрафуют на 8500-17 000 грн. За повторное нарушение – штраф 17 000-34 000 грн с конфискацией полученного дохода.

На сегодня, по разным оценкам, через риелторов проходит 25-30% операций на рынке недвижимости.

Отметим, риелторы не в восторге от данного законопроекта. Они считают, что их руками собираются провернуть схему – заставить украинцев платить в частный фонд. Также они считают, что закон не будет работать.

Кроме того, в Нотариальной палате после экспертизы пришли к выводу, что положения законопроекта могут привести к рейдерству в общегосударственных масштабах.

Проект делает обязательным участие риелторов в операциях с недвижимостью. Это нарушает Конституцию и Гражданский кодекс Украины, поскольку ограничивает право собственности человека и ухудшает его положение.

Более того, там уверенны, что негосударственный реестр недвижимости создает дополнительные возможности для мошеннииков.

Напомним, должников будут наказывать новым способом, пострадают миллионы.

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