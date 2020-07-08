Боевики отказались от режима тишины, чтобы дать возможность ГСЧС Украины тушить пожар в Луганской области с помощью авиации

Как сообщает Politeka.net, об этом заявил руководитель Луганской областной государственной администрации Гайдай Сергей.

«Я имел разговор с украинским лидером на счет этого. Понимая, что может быть такая вот ситуация, вчера мы уже договорились, чтобы в Харькове нам предоставили самолет ГСЧС. Именно при помощи этого средства авиации мы бы могли тушить пожар. Но, к сожалению, та сторона, у которой просили режим тишины, ничего нам не подтвердила. А лететь сюда на самолете - самоубийство», - заявил Гайдай.

Ранее мы писали, что возросло количество жертв масштабных пожаров на территории Новоайдарского района Луганской области.

По словам главы МВД Арсена Авакова, количество погибших предварительно возросло до 6 человек (ранее сообщалось о пяти).

В свою очередь уполномоченный по правам человека в Донецкой и Луганской области Павел Лисянский сообщил, что в результате пожара в ​​местную больницу отправили 28 местных жителей, один из них в тяжелом состоянии. Среди пострадавших 17 детей.

Кроме того, к аномальной жаре на Харьковщине добавилась еще одна проблема – пожары на пшеничных полях.

За два прошедших дня огонь уничтожил свыше 30 гектаров пшеницы на корню.

Так, 5 июля в 22:36 спасатели получили сообщение о том, что в селе Грушеваха Барвенковского района бушует масштабный пожар на поле.

По указанному адресу немедленно отправили два отделения на автоцистернах. Когда пожарники прибыли на место, то увидели, что горит пшеничное поле на площади 23 гектара. Через час им удалось локализовать огонь, а в 23:50 полностью его погасить. Что стало причиной чрезвычайного происшествия, сейчас выясняют правоохранители.

Напомним, Луганщина в огне: «Семьи остались без крыши над головой».

Как сообщала Politeka, масштабный пожар подобрался к домам украинцев, людей массово эвакуируют: кадры огненного ЧП.

Также Politeka писала, что дом с украинцами в Польше превратили в пепел: "Подожгли", кадры и подробности атаки.