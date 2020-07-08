Можливо, у справі замішані представники ДБР та суддя Печерського районного суду

Як пише Антикор, минулого тижня Печерський суд міста Києва постановив ухвалу щодо 11 об’єктів нерухомого майна. Приміщення, що на законних підставах були отримані громадянином України Р.В. (ім’я приховано на прохання потерпілого) ще у 2019 році, тепер за документами належать колишньому власнику Юрію Митропольському, завдяки ухвалі Печерського слідчого судді Тетяні Івлєвої. Враховуючи, що в ухвалі відсутні причини даного рішення та чітка аргументація, її правомірність та законність під сумнівом.

У 2018 році рішенням суду Митропольським було передано у власність 11 об’єктів нерухомості пану В’язовиченко В.І.

Роком пізніше, у 2019 році пан Р.В. на законних підставах отримав у власність дані 11 об’єктів нерухомості. Отримав їх від В’язовиченко В.І., адже той заборгував йому 40, 6 млн грн і не мав змоги повернути грошима.

Всі дії пройшли прозоро згідно з Законом України «Про виконавче провадження», Порядку реалізації арештованого майна, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 29.09.2016 року № 2831/5 та Закону України «Про іпотеку».

Відтак, в грудні 2019 року право власності було зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за потерпілим Р.В.

З моменту отримання нерухомості, законний власник не зміг потрапити до приміщень, його зайняли треті особи та відмовлялися їх звільняти. З часом з’ясувалось, що це перший власник Митропольський досі використовує їх у своїх цілях.

Останні півтора роки Митропольський неодноразово звертається у Поліцію та Державне бюро розслідувань з метою відкриття бездоказових кримінальних проваджень та накладення арешту на всі 11 об’єктів майна. Всі намагання накладення арешту адресувалися до Печерського суду та супроводжувались спробами передати майно в користування Митропольському. Перші дві спроби било відхилено, у зв’язку з відсутністю причин для арешту.

Наразі справа опинилася у судді Тетяни Івлєвої, і вона разом з арештом зупинила дію рішень реєстратора щодо набуття права власності ще від Митропольського — В’язовиченком ще у 2018 році. Це рішення автоматично скасовує усі подальші дії передачі майна.

“Вказана ухвала суду не може слугувати підставою для скасування записів про право власності, вчинених державним реєстратором. Адже рішення державного реєстратора вже були виконані, вичерпали свою дію у зв’язку з проведенням державної реєстрації права власності за попереднім власником. Виконання такої ухвали жодним чином не узгоджується з нормами Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». До того ж, щодо квартир не могли здійснюватися будь-які реєстраційні дії, оскільки це було заборонено ухвалою слідчого судді про арешт. У чому сенс купувати майно, якщо Вас може позбавити права на нього особа, що володіла майном за 10 років до Вас, не зважаючи на повністю легальні підстави для набуття права власності?” - коментує адвокат законного власника.

Надалі, слідчий ДБР направляє ухвалу до виконання реєстратору в селі Тернопільської області, чим порушує принцип територіальності.

На підставі цієї ухвали реєстратор обнуляє всю історію права власності та відбирає майно у законного набувача, про якого в резолютивної частини ухвали немає ні слова.

Митропольський паралельно повторно реєструє право власності на себе на підставі документів 2005 року.

Якщо міністерство юстиції не відреагує належним чином, в Україні з’явиться дуже небезпечний прецедент нахабного викидання з реєстру законного набувача.

Це ставить під великий сумнів як інвестиційну привабливість України, так і систему виконання рішень українських судів.

Для довідки

Юрій Митропольський — відомий російський шахрай, задіяний у фінансових махінаціях ще з початку 90-х. Тричі був судимий за шахрайство у великих розмірах, був у розшуку Інтерполу. Переховувався деякий час у Латвії, де навіть встиг побути акціонером Saules banka. Детальніше.

Сьогодні веде активну “бізнес” діяльність в Україні. Відомості кримінально – правового характеру. Митропольський Ю.О. є фігурантом 2 (двох) кримінальних проваджень.