Юная украинка ежедневно встречала украинских бойцов, стоя на дороге вблизи своего села на Донбассе

Евдокия Панасюк стала настоящей знаменитостью в 2014 году. Тогда школьница каждый день четыре месяца подряд с утра до вечера стояла на улице с украинским флагом и приветствовала проезжающих в зону АТО военнослужащих ВСУ.

"Пока война не закончится - я буду здесь стоять и провожать наших ребят", - говорила тогда Евдокия.

Военные сразу не поняли в чем дело: они предположили, что девочка продает украинскую атрибутику, но узнав о патриотическом настое Евдокии начали называть ее символом победы Украины.

"Многие взрослые мужчины, завидев меня, выскакивали из машины и со слезами на глазах подходили, чтобы просто поздороваться и поблагодарить", - рассказала девушка в одном из интервью.

Воодушевленные любовью к Родине юной девочки, воины даже назвали танк в ее честь.

В 2015 году она была вынуждена покинуть родной город Счастье и переехать в Бровары Киевской области к своей сестре, а спустя три года она вышла замуж.

Ранее мы рассказывали об украинке Ольге Прищепе, которая уже четыре года обезвреживает мины врага на Донбассе.

Ольга никогда не имела дела с войском. Со столичного бухгалтера, которым работала много лет, она стала начальником медицинской службы в батальоне имени Джохара Дудаева.

Сейчас женщина − сапер и главный сержант инженерного взвода одной из бригад ВСУ.

Напомним, военный РФ в прямом эфире случайно разболтал о преступлениях на Донбассе.

Как сообщала Politeka, жителей Донбасса готовят к карательной психиатрии.

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