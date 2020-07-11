Российский борт наплевал на закрытое украинское небо

Как передает Politeka.net, об этом рассказал журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram.

По его словам, вторжение российского самолета в украинское воздушное пространство было зафиксировано вчера, 10 июля.

Цаплиенко отметил, что российский пассажирский лайнер пересек небо над оккупированной и подконтрольной Украине территорией Донбасса, выполняя рейс из Анапы в Санкт-Петербург.

Причина, по которой российский борт вторгся в воздушное пространство Украины, игнорируя запрет, пока не известна.

Цаплиенко также предположил, что такой дерзкий поступок нельзя было сделать без разрешения официальных структур Украины.

«Россияне вновь в украинском небе. Сегодня российский пассажирский самолет вылетел из Анапы и направился в Санкт-Петербург над Донбассом — и оккупированным, и неоккупированным. Это невозможно было бы сделать без разрешения соответствующих официальных структур Украины. Для них, похоже, война за суверенитет этой страны закончилась», — добавил журналист, опубликовав также скриншоты, на котором виден маршрут российского борта.

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