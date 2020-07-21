Судья Манько из Хозяйственного суда Днепропетровской области принял абсурдное решение в пользу корпорации “Сварог Вест Групп”, которая не выплачивает многомиллионый долг “Агротеку”

Вот уже больше года ООО “Агротек”, дилер производителя JOHN DEERE в Украине, пытается через суд заставить корпорацию “Сварог Вест Груп” вернуть многомиллионные долги. С 2013 по 2015 год “Сварог”, принадлежащая бывшим нардепам братьям Бурякам, взяла в лизинг 37 тракторов, опрыскивателей и сеялок у “Агротек”. В 2015 году аграрии перестали выплачивать деньги, задолжав более 162 миллионов гривен. Верховный суд обязал “Сварог Вест Групп” выполнить долговые обязательства в полном объеме. С большим трудом владельцам удалось вернуть часть техники с полей, которая была в критичном состоянии от безответственного использования. Чтобы привести ее в порядок, “Агротек” пришлось потратить сотни тысяч долларов, передает "Политрада".

В мае 2020 года ООО «Серединецкое» (входит в корпорацию “Сварог Вест Групп”) предъявило иск к «Агротек» на 77 млн. грн. Основанием исковых требований стало взыскание в пользу компании денег, уплаченных за период с 2013 по 2016 год за технику, которую дилер JOHN DEERE по исполнительным надписям нотариуса в принудительном порядке изъял из-за невыполнения обязательств по договорам финансового лизинга. Дело №904/2357/20 попало к судье Хозяйственного суда Днепропетровской области Манько Г.В.

В рамках данного иска судья Манько Г.В., явно «заинтересованный» со стороны корпорации-должника, наложил арест на все счета “Агротек”, тем самым фактически заблокировав деятельность компании. Безосновательность иска подтверждается такими факторами, как пропущенный “Сварогом” срок исковой давности, наличие в договорах лизинга пунктов о невозврате оплаченных в период действия договора сумм, а также практике Верховного суда.

Несмотря на всю абсурдность исковых требований, судья Манько Г.В., всем своим поведением в судебных заседаниях показывал явную ангажированность в пользу “Сварог Вест Групп”: пытался поскорее рассмотреть дело, откладывал судебные заседания всего на 5-6 дней, несмотря на карантин, всячески препятствовал адвокатам “Агротек” в ознакомлении с материалами дела, отказывал в продлении процессуальных сроков, принимал только доводы представителей “Сварога”, даже повышал голос и не давал возможности высказать свою позицию и отстоять законные права.

Весь этот театр абсурда закончился предсказуемым удовлетворением иска “Серединецкого” и решением о взыскании с “Агротек” более 70 млн гривен. Представители компании-дилера намерены подать апелляцию и уверены, что высшая инстанция не оставит в силе такое незаконное решение Хозяйственного суда Днепропетровской области.

Кроме того, “Агротек” намерен подать жалобу на судью Манько Г.В. в Высший совет правосудия с требованием отстранить его от должности за коррупционные действия, которые нельзя оставлять без внимания.