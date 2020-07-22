Коллектив крупнейшего украинского производителя снеков “Семки” выразил благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому и генеральному прокурору Ирине Венедиктовой за то, что при рассмотрении дел о попытках рейдерских атак на их предприятие были соблюдены все законы.

Как пишут «Комментарии», с начала июня на имущество предприятия пытались наложить арест за счет постановления Заречного районного суда города Сумы. В компании говорят, что дело, по которому было вынесено решение, не имело отношения к предприятию. Адвокаты компании добились того, что Апелляционный суд Сумской области отменил незаконное постановление, а сотрудники “Семок” привезли коллективные обращения в Офис президента и Генеральную прокуратуру.

По мнению работников, на их акции протеста обратили внимание. Как результат, первого заместителя прокурора Сумской области Александра Рубана уволили из органов прокуратуры. Кроме того, по информации компании, кадровая комиссия по аттестации прокуроров региональных прокуратур изучает роль прокурора Жернового в попытке рейдерского захвата. Государственное бюро расследований проводит расследование по подозрению этого прокурора, а также следователя СБУ Прохненко в злоупотреблении властью и служебном подлоге. Также, по информации адвокатов компании, в соучастии в рейдерской схеме подозревают судью Капкина, который принял незаконное решение, и прокурора Волобуева.

Представители предприятия положительно оценили профессиональный уровень и высокие профессиональные стандарты кадровой комиссии прокуратуры, которая тщательно изучена предоставленные ему материалы и приняла справедливое решение. Также трудовой коллектив благодарен президенту Владимиру Зеленскому и генпрокурору Ирине Венедиктовой “за создание предпосылок для справедливого судопроизводства и очистки прокуратуры от нечестных сотрудников”.