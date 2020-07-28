Митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко) призывает запретить деятельность РПЦ в Украине
Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Politeka.net.
Митрополит отреагировал на решение “суда” в оккупированном Крыму, который обязал архиепископа Крымской епархии ПЦУ Климента знести в пятидневный срок храм в Евпатории.
Также Драбинко отметил, что “руководство государства должно немедленно дать адекватный ответ этому духовному терроризму”.
“В случае реализации задекларированных угроз – запретить деятельность РПЦ в Украине, как пособника международного терроризма. Несметное количество храмовых сооружений УПЦ, находящейся в юрисдикционной принадлежности к московскому патриархату, построена с нарушениями соответствующего законодательства.
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Массово нарушаются правила пользования помещениями, находящимися в аренде. Бесконечное количество нарушений при вводе в эксплуатацию и правил пожарной безопасности”, – написал он.
Ранее мы писали, что глава РПЦ патриарх Кирилл попросил российское правительство на время кризиса освободить церкви от коммунальных платежей и предоставить оторочку
Такую просьбу он мотивировал тем, что стало менше пожертвований.
«Прошу вас рассмотреть вопрос о предоставлении религиозным организациям отсрочки оплаты коммунальных платежей на срок до отмены ограничительных мер и возобновления полноценной работы церквей и монастырей», – написал Кирил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Такая наглость не могла остаться незамеченной, и апетиты РПЦ потроллил на своих страницах в соцсетях ветеран АТО и офицер ВСУ Анатолий Штефан. «Самое богатое управление ФСБ роисси просит льгот в связи с проблемами в финансировании», – подписал он фотографию Кирилла, который с иконой объезжал Москву на Мерседесе и молился против коронавируса.
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