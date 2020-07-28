Начальник Главного управления ГНС в г. Киеве Злата Лагутина и Председатель территориального отделения Всеукраинской общественной организации «Ассоциация налогоплательщиков Украины» Павел Погиба подписали Меморандум о партнерстве и сотрудничестве

Об этом сообщается на странице ГУ ГНС в Киеве в Фейсбук. Основной целью сотрудничества в рамках Меморандума, является внедрение эффективных форм сотрудничества ГУ ГНС в г. Киеве и ТО ВОО АНУ в г. Киеве относительно усиления роли гражданского общества в реализации государственной политики в сфере проведения экономических реформ, в реализации государственной налоговой политики и предотвращения правонарушений в сфере налоговых отношений.

На встрече, посвященной подписанию Меморандума, представители ТО ВОО «Ассоциация налогоплательщиков Украины» и столичной ГНС наметили основные векторы сотрудничества.

В частности, Меморандум предусматривает необходимость осуществлять взаимное представительство в консультационно-совещательных органах. А также, проведение совместной работы над совершенствованием налогового законодательства.

Так, стороны могут привлекать экспертов из числа общественности для определения позиции различных социальных групп населения. Кроме того, столичная налоговая и ТО ВОО АНУ организовывать массово-разъяснительную, учебную и консультативную работу по применению законодательных норм и положений в форме учебных семинаров.

«Сотрудничество между Главным управлением ГНС в г. Киеве и Всеукраинской общественной организацией «Ассоциация налогоплательщиков Украины» призвано создать в Украине благоприятные условия для развития национального предпринимательства, развивать партнерские отношения между властью и бизнесом, доносить необходимость четкого соблюдения норм законодательства Украины, а также развивать сервисную составляющую», - подчеркнула Злата Лагутина.

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