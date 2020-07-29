Жительница Черкасс гневно высказалась об Украине и участниках АТО
Как передает Politeka.net, об этом сообщил историк Назар Лавриненко на своей страничке в Facebook.
"В центре Черкасс в парикмахерской мастерица "родом из Тального" рассказывала коллегам, что украинского языка не было, ее придумали недавно. Он является "языком сельского быдла" и поэтому ней не общается. А участники АТО просто звери, которые уничтожают невинных школьников и бомбят садики", – отметил он.
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Кроме того, он отметил, что женщина в сепаратизме.
И добавил, что женщина при этом отметила: “Я сепаратистка и этим горжусь”. “Украине скоро конец… я люблю Бузину".
Ранее мы сообщали, что во Львове на поляка напал россиянин с требованием дать ему денег на билет до Москвы.
Он отметил, что к нему в центре Львова подошел неизвестный и на русском языке просил у него денег на билет до Москвы. Поляк ответил, что не понимает русского языка.
Тогда россиянин начал бросаться на иностранца, заявляя, что "он должен знать русский".
Томаш Баарт перешел на польскую и сказал, что он поляк и может говорить на двух языках - родном и украинском, потому что находится в Украине.
Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.
Как сообщала Politeka, писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины: "По примеру Чехии и Словакии".
Также Politeka писала, что режиссер Перекрест призвал сокрушить Россию.