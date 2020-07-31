Украинка и мать восьмерых детей отправилась на службу в АТО

Героическую историю Алены рассказали на "АрмияИнформ".

В 2016-м она стала военнослужащей, а в 2018-м перевелась служить на Черниговщину в военкомат.

Сейчас она снова выполняет служебно-боевые задачи в районе проведения ООС.



У женщины были три причины пойти на службу в армию.

"Логика проста: для того, чтобы у них все было хорошо дома, я должна быть здесь. За младшими детьми присмотрят бабушка и воспитанные мной взрослые дети. Вторая причина — я украинка и хочу остановить оккупационную чуму подальше от семьи. Третья сложнее. Вообще я начинала с друзьями помогать фронту как волонтер. Но за несколько месяцев поездок на передовую поняли, что духовная поддержка для ребят на фронте гораздо важнее, чем кусок сала…", - отметила Алена.

Также мы рассказывали об украинке Ольге Прищепе, которая уже четыре года обезвреживает мины врага на Донбассе.

Ольга никогда не имела дела с войском. Со столичного бухгалтера, которым работала много лет, она стала начальником медицинской службы в батальоне имени Джохара Дудаева.

Сейчас женщина − сапер и главный сержант инженерного взвода одной из бригад ВСУ.

Напомним, украинских медиков подло расстреляли на Донбассе, кадры: "угодили в засаду боевиков и...".

Как сообщала Politeka, Украина потеряла молодого бойца, остались жена и двое детей.

Также Politeka писала, что молодой офицер ВСУ пожертвовал собой за Украину, что известно о Герое.