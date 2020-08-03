Украина оборвала еще одну связь с Россией

Как сообщает Politeka.net, об этом заявил командир 95-й бригады Максим Миргородский, передает dialog.ua.

В России традиционно 2 августа празднуют День ВДВ, однако Украина с недавнего времени в этот день отмечает совсем иную дату - День памяти погибших десантников.

Он отметил, что до 2017 года украинские военные также отмечали праздник 2 августа, но учитывая 6 лет войны с Россией на Донбассе и оккупацию Крыма - все изменилось.

"У нас уже появились свои традиции. И мы будем следовать им. Так что все дискуссии на эту тему считаю неуместными. Сейчас же мы с гордостью носим маруновые береты (бордовые, оттенка maroon - ред.). У нас говорят, что это "голубой берет, залитый кровью". Это кровь наших погибших друзей", - заявил Миргородский.

Ранее мы писали, что президент России Владимир Путин приказал срочно проверить готовность войск на границе с Украиной.

Об этом во время совещания в Национальном центре управления сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Как сообщил глава Минобороны, Путин распорядился провести внезапную проверку вооруженных сил в Южном и Западном военных округа, которые расположены возле границы. Кроме того, по указу президента РФ проинспектируют отдельные соединения центрального подчинения, Воздушно-десантные войска, морпехов Северного и Тихоокеанского флотов.

Напомним, Грымчак рассказал, что заставит РФ освободить Крым: "Потихоньку их задушат".

Как сообщала Politeka, "ДНР" начали массово убирать флаги РФ: что происходит.

Также Politeka писала, что в Донецк экстренно съехались военные из РФ: "Кишат, как улей перед вылетом".