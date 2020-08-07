Российскую певицу Наталью Ионову, больше известную публике как Глюкоза, не пустили в Украину, развернув обратно в Борисполе
Кадры беседы пограничников с артисткой, которая незаконно посещала Крым, опубликовала Госпогранслужба Украины.
На записи Ионова в маске отвечает на вопросы во время прохождения пограничного контроля.
Когда у нее поинтересовались, когда она последний раз посещала Крым, та, подумав, ответила, что это было в 2013 году. Однако, когда пограничники проверили по базе данных, выяснилось, что певица соврала.
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Оказалось, что в 2014 году она выступала в Крыму на фестивале «Пять звезд». Когда ее об этом переспросили, артистка ответила: «Я не знаю, был это праздник или нет. Для меня это была просто телевизионная съемка». При этом Наталья даже не смогла вспомнить, в каком городе это было.
Ионова объяснила, что в Крым попала по приглашению организаторов фестиваля, прилетев самолетом.
«Насколько я знаю, вот такого какого-то всякого замута там не было, и Украина не объявляла каких-то там ограничений», – добавила она.
На вопрос, как она относится к оккупации Крыма Российской Федерацией, артистка ответила:
«Я вообще никак не отношусь. Но для меня иметь возможность быть на Украине намного важнее. Крым украинский».
Однако эти слова не убедили пограничников, и они запретили Глюкозе приезжать в страну ближайшие три года, вручив соответствующие документы.
«Я не понимаю, за что мне отказывают!», – отреагировала российская звезда.
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