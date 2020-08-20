Накануне, 19 августа, в полицию поступило сообщение, что в центре Киева заминировали здание по улице Бульварно-Кудрявская, 27

Там должно было состояться собрание учредителей трех компаний: ООО “Петрус-Алко”, ООО “Петрус-кондитер” и ООО “Петрус Инвестстрой”, организованное скандально известным бизнесменом Николаем Петренко. Об этом пишут "Факты", передает УНН.

Здание принадлежит Фонду государственного имущества Украины, там находится Институт травматологии и ортопедии АМН.

“Почему для собрания учредителей алкогольной, кондитерской и строительной компаний было выбрано именно это место — остается под вопросом. Несмотря на то, что учреждение государственное, на открытые сборы не были допущены ни представители общественности, ни журналисты”, — говорится в материале “СтопКор”.

Нардеп Николай Стефанчук, который является членом Комитета по правовой политике и одним из соавторов ряда антирейдерских законов, только после длительных споров с охраной смог попасть внутрь.

Как рассказал Стефанчук, к нему обратились представители общественности, которые сообщили, что обеспокоены возможным незаконным проведением собрания и сходства ситуации с попыткой рейдерского захвата.

По словам адвоката одной из сторон Елены Фроловой, для фиксации многочисленных нарушений процедуры проведения собрания ей пришлось вызвать представителей полиции: “Другого пути не было. Дорогу общественности и СМИ преградили крепкие мужчины”.

Адвокат подчеркнула, что вторая сторона отказалась фиксировать в протоколе ее возражение о проведении собрания без надлежащего извещения третьего участника.

По словам Фроловой, она представляет владельца 50% активов. У инициатора проведения собрания — одиозного бизнесмена Николая Петренко, — 25%. Третьей стороне о мероприятии не было сообщено вообще.

“Петренко сам назначил собрание, сам не пришел... Кроме того, похоже, что в здании, кроме представителей Петренко, никого не было”, — рассказали общественные активисты.

По данным фактам в полицию были написаны соответствующие заявления. Правоохранители Шевченковского района Киева решают вопрос об открытии дела по статье 171 УК “Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов”. Следователи устанавливают все обстоятельства событий.

Ранее СМИ писали о том, что бизнесвумен Людмила Русалина заявила, что ее партнер Петренко признался в причастности к заказным делам против нее.