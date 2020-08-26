Певец Дмитрий Волканов, который выступил на Дне Независимости Украины в образе кролика, ответил на критику в свою сторону

Как передает Politeka.net, соответственный видеоролик он опубликовал на своей страничке в Instagram.

По словам участника группы Serduchka band, оскорбления в его сторону не уместны.

"Боже, ребята! Что сейчас творится в фейсбук! Мне пишут, что меня надо расстреливать, что я танцевал на костях. Это просто капец! Ну, мне-то хорошо, я на свой счет ничего, кроме денег не принимаю. Но, у людей просто нет мозгов!", - отметил певец.

Напомним, на праздничном концерте ко Дню Независимости Украины заметили парня в костюме кролика, который выступал в составе группы музыканта и актера Андрея Данилко (в сценическом образе "Верки Сердючки") и держал в руках украинский флаг.

Стоить отметить, что после выступление на Софиевской площе досталось и Верке Сердючке.

На странице «Світське життя» в Instagram после вопроса о том, понравилось ли исполнение песни «Океана Эльзы» Веркой Сердючкой посыпался шквал критики, похоже выражений юзеры не подбирали.

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