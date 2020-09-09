Мальчик, которого несколько дней назад в Кривом Роге сбил сын кандидата в мэры от «Слуги народа» проходит лечение в областной больнице Днепра в отделении нейрохирургии

Журналисты сайта krivbass.city узнали у медиков о состоянии здоровья 11-летнего Саши и пообщались с матерью ребенка.

По словам заведующего отделением нейрохирургии Владимира Агафонова, состояние ребенка оценивается, как среднетяжелое.

«Состояние здоровья мальчика сейчас ближе к средней степени тяжести, никакой угрозы его жизни и здоровью нет. Ребенок будет находиться под наблюдением врачей не менее 14 дней», - сообщил Владимир Агафонов.

Напомним, в Кривом Роге в результате ДТП пострадал 11-летний школьник. На зебре его зацепила иномарка. За рулем находился Марк Шевчик, сын кандидата в меры города от «Слуги народа». Сам Дмитрий Шевчик на своей странице в Facebook рассказал о подробностях трагедии и сообщил, что взял личную ответственность за будущее ребенка.

Журналистам сайта krivbass.city удалось пообщаться с мамой мальчика.

Наталья Ивановна рассказала о состоянии сына и отметила, что родители 18-летнего участника ДТП и он сам ежедневно интересуются здоровьем ребенка, приезжают, поддерживают их семью. Наталья Ивановна также отметила, что настойчивые СМИ доставляют много неудобств их семье и попросила не беспокоить.