11-летний мальчик, который полторы недели назад в Кривом Роге пострадал в ДТП при участии сына кандидата в мэры от «Слуги народа», продолжает успешно проходить лечение в областной больнице Днепра в отделении нейрохирургии.

Как сообщает KRIVBASS.CITY, журналисты пообщались с мамой мальчика.

По словам Натальи Ивановны, Саша быстро поправляется, и сейчас чувствует себя намного лучше.

«У нас уже все хорошо, мы уже гуляем каждый день – и долго мы гуляем. Как видите сами, ребенок улыбается, он уже веселый. У нас уже ничего не болит», - делится женщина. Наталья Ивановна надеется, что уже через несколько мальчик будет дома.

«Ждем быстрее, когда нас выпишут домой. Капельницы нам доставят. Поэтому, мы надеемся, мы в пятницу будем дома», - говорит она.

Улучшенное самочувствие ребенка уже позволило матери на несколько дней съездить домой, оставив его на сестру.

«Дочка вот все время здесь была. Я домой даже ездила уже – решилась оставить Сашу. Потому что уже [он] хорошо себя чувствует, и я уже на пару дней съездила домой, дочка с ним была», - рассказывает Наталья Ивановна.

По словам заведующего отделением нейрохирургии Владимира Агафонова, состояние ребенка стабильное, угрозы здоровье и жизни – отсутствуют.

«Здесь он проходит полное медицинское лечение. На стационаре он будет еще неделю. По сути, реабилитация по черепно-мозговой травме будет еще две недели в домашних условиях. А по поводу перелома плечевой кости – как только ортопеды-травматологи разрешат снять гипс и начать реабилитацию – ну, я думаю, что недели еще 3-4 требуется», - прогнозирует врач.

Напомним, в Кривом Роге в результате ДТП пострадал 11-летний школьник. На зебре его зацепила иномарка. За рулем находился Марк Шевчик, сын кандидата в меры города от «Слуги народа». Сам Дмитрий Шевчик на своей странице в Facebook рассказал о подробностях трагедии и сообщил, что взял личную ответственность за будущее ребенка.

Позже журналистам удалось пообщаться с заведующего отделением нейрохирургии детской областной больницы Днепра Владимиром Агафоновым, который охарактеризовал состояние здоровья ребенка, как средней тяжести, и отметил отсутствие угрозы жизни и здоровью ребенка; а также с его мамой, которая отметила улучшение состояния здоровья ребенка.