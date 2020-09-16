Украинский поэт и писатель Юрий Андрухович сделал неожиданное заявление о будущем отношений между Украиной и Россией

В частности он считает, что у Украины есть шанс «дожать» Россию, пока она не начнет рассыпаться от истощения.

Такое мнение он высказал в интервью для издания Апостроф.

«Москва будет меняться. Я не хочу сказать, что они хорошие и я ожидаю от них добра. Но все подвластно изменениям. Если мы действительно будем эту свою «национальную идею» воплощать последовательно, то таки дожмем нашего соседа - Россию к определенному истощению. И он начнет рассыпаться. И вопрос, каким он из этого выйдет», - считает писатель.

При этом он пояснил, что лишь после этого возможно будет начать адекватный диалог между Украиной и Россией.

"Вопрос в том, сохранится ли Россия вообще в какой-то более-менее вменяемой форме. Тогда с ней можно будет начинать диалог на новых началах. Если она развалится в формате глобальной ужасной катастрофы, тогда все проблемы отпадут, потому что это конец человечества может наступить. Тогда будет не до Украины, не до Америки и не до России", - резюмировал Андрухович.



Также ранее сообщалось, что Юрий Андрухович раскритиковал президента РФ Владимира Путина, назвав его "опасным невеждой". Комментируя слова Путина об украинцах и истории Украины, сказанные им в одном из интервью ТАСС, писатель заявил, что Путин показывает "дремучий уровень знаний, что просто руки опускаются ".

Напомним, что писатель Андрухович рассказал о неожиданной опасности для украинцев.

Также Politeka писала, что писатель Андрухович раскрыл, когда Украина сможет простить Россию.