Украинский музыкант и продюсер Юрий Бардаш заговорил об ущемлении русскоязычных в Украине

Так, в интервью 2019 года с российским блогером Юрием Дудем он повторил клише пропаганды росСМИ, заявив о "травле" русскоязычного населения и жителей Донбасса (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Он заявил, что в Украине якобы запретили все русские школы, хотя в стране большая часть украинцев разговаривает именно на русском языке.

"Запретили все русские школы или отменили – не знаю, как это назвать. В Украине 50 или 45, или 60 процентов русскоговорящих людей, которые выросли, родились, впитали русский язык, и это их родной язык. Украина – их страна родная, но язык их – русский. И чувствуется давление жесткое давление на этих людей. И ты сразу сепаратист, сразу ватник или вышыватник… Они сидят там в фейсбуке и сыплют все это…Происходит травля людей", - заявил Бардаш.

Кроме того, он отметил, что видит в Украине постоянное давление на жителей Донбасса.

"Я наблюдаю произвол в Украине. Максимальный произвол. Это, действительно, такая тяжелая тема. Я очень часто слышу такое выражение "типичное донбасское быдло". Это люди, которые работают, они всегда работали. Их жизнь - работа, завод. Да, они строгие, они лютые, не такие культурные как в столице", - заявил музыкант.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину.

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