Высший антикоррупционный суд определил 9,98 млн грн залога как меру пресечения директору по новым ядерным установкам обособленного подразделения «Атомпроектинжиниринг» НАЭК «Энергоатом» Игорю Орлову, которого подозревают в получении неправомерной выгоды от бывшего народного депутата Максима Микитася.

Такое решению 7 октября приняла следственная судья ВАКС Вера Михайленко, сообщает Знай.юа со ссылкой на «Слово и дело» и трансляцию заседания.

«Ходатайство детектива согласованного с прокурором о применении меры пресечения – удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Игорю Орлову меру пресечения в виде залога размером 9,98 млн грн», – объявила судья.

Также суд возложил на Орлова следующие обязанности: являться по первому вызову; не отлучаться из Киева без разрешения; сообщать об изменении места жительства и/или работы; воздерживаться от общения со свидетелями и другим подозреваемым Микитасем, а также сдать на хранение загранпаспорта.

Ранее НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-нардепу Микитасю и Орлову. По версии следствия, Микитась бесплатно предоставил построенные его фирмой квартиры в Киеве семье руководителя обособленного структурного подразделения ГП «НАЭК «Энергоатом». В обмен на это указанный Орлов обеспечил победу компании экс-нардепа на тендере по сооружению Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива стоимостью более 1 млрд грн.

По данным «Слово и дело», жена и мать директора ОП «Атомпроектинжиниринг» в 2017-2019 годы получили имущественные права на объекты незавершенного строительства в ЖК «Солнечная Ривьера» и ЖК «Верховина», которые построила фирма Микитася «Укрбуд Девелопмент».

Напомним, НАБУ и САП также подозреваюи Микитася в организации завладения более 81 млн грн Национальной гвардии Украины. По версии следствия, экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии Юрием Аллеровым, генеральным директором компании «Укрбуд Девелопмент» Олегом Майбородой, его заместителем Сергеем Якусевичем, частным оценщиком Алисой Гринчук и бывшим заместителем президента строительной корпорации «Укрбуд» Вячеславом Мармышем организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью НГУ.

В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ НГУ) и компания-застройщик заключили соглашение, согласно которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева НГУ должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

Однако впоследствии, в 2016-2017 годы, стороны заключили дополнительные соглашения, согласно которым НГУ отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, та же компания-застройщик сводила на окраине Киева (возле станции метро «Красный хутор»). Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81,63 млн грн меньше той, в которую были оценены те квартиры, что должна была получить НГУ на старте договоренностей. Недавно НАБУ и САП завершили расследование этого дела.