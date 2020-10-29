Министерство здравоохранения Украины поймали на лжи

Как передает Politeka.net, на интересный нюанс указали на Telegram-канале "Klymenko Time".

"Посмотрите как за месяц, например, изменились вводные по обеспечению коек больных коронавирусом кислородом. В сентябре цифру 80% обеспечения кислородом обещали в октябре. Спустя месяц обещают уже к концу года", - говорится в сообщении.

В подтверждение, авторы канала прикрепили два скриншота:

Популярные статьи сейчас

Эби Рэтчфорд выставила свой упругий "орешек" в развратном купальнике: "Хорошенькая"

Русская Кардашьян задрала подол платья, показав запретные места: «Принцесса Лея»

Выяснилась судьба скандальной судьи "Танцюють всі" Денисовой, что с ней сейчас: "Не узнать"

Разъяренный Тарзан в трусах устроил публичные разборки, фото: "Мозгов как у двухлетки"
Показать еще

"Очевидно же, что дела идут настолько хорошо, что не грех сто лямов и на патриотическое кино отдать, верно?", - подытожили журналисты.

Напомним,  28 октября Кабмин одобрил проект постановления, который позволяет  использовать бюджетные средства из Фонда борьбы с COVID-19, не только для покрытия затрат на производство всего телевизионного сериала, но и для поддержки реализации отдельных периодов.

Напомним, скандал, Кабмин нашел новое применение деньгам для онкобольных: "60% суммы забрали на...".

Как сообщала Politeka, на пенсии денег не хватит, ПФУ в банкротном состоянии: будет ли индексация с 1 марта.