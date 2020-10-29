Министерство здравоохранения Украины поймали на лжи
Как передает Politeka.net, на интересный нюанс указали на Telegram-канале "Klymenko Time".
"Посмотрите как за месяц, например, изменились вводные по обеспечению коек больных коронавирусом кислородом. В сентябре цифру 80% обеспечения кислородом обещали в октябре. Спустя месяц обещают уже к концу года", - говорится в сообщении.
В подтверждение, авторы канала прикрепили два скриншота:
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"Очевидно же, что дела идут настолько хорошо, что не грех сто лямов и на патриотическое кино отдать, верно?", - подытожили журналисты.
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