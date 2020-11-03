Добровольца Нацгвардии Виталия Маркива в Италии оправдали по всем обвинениям

Как сообщает Politeka.net, о решении апелляционного суда Милана в своем Фейсбук написал замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

«Победа! Решением апелляционного суда Милана Виталий Маркив освобожден от всех обвинений! Слава Украине!!!!!!!!! Мы все шли к этому 3 года, 4 месяца и 4 дня! Украина победила!! Виталий Маркив свободный и возвращается в Украину!», - сообщил Геращенко.

Отметим, что в прошлом году итальянский суд приговорил бывшего заместителя командира взвода добровольческого батальона Национальной гвардии Украины Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы, однако украинская сторона не прекращала бороться за пересмотр решения.

Маркив, у которого помимо украинского есть еще и итальянское гражданство, оказался под стражей в Италии 30 июня 2017 года. Его обвиняли в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году и его русского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 под Славянском на территории, которую тогда контролировали сепаратисты.

Отметим, что защита Маркива отвергала обвинения, подчеркивая, что журналисты находились в зоне боевых действий без опознавательных знаков и попали под перекрестный огонь. Кроме того, в Нацгвардии сообщили, что в батальоне им. Героя Украины генерала Кульчицкого, где служил Маркив, на момент происшествия не было минометов.

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