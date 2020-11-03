Добровольца Нацгвардии Виталия Маркива в Италии оправдали по всем обвинениям
Как сообщает Politeka.net, о решении апелляционного суда Милана в своем Фейсбук написал замминистра внутренних дел Антон Геращенко.
«Победа! Решением апелляционного суда Милана Виталий Маркив освобожден от всех обвинений! Слава Украине!!!!!!!!! Мы все шли к этому 3 года, 4 месяца и 4 дня! Украина победила!! Виталий Маркив свободный и возвращается в Украину!», - сообщил Геращенко.
Отметим, что в прошлом году итальянский суд приговорил бывшего заместителя командира взвода добровольческого батальона Национальной гвардии Украины Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы, однако украинская сторона не прекращала бороться за пересмотр решения.
"Стервозная хабалка": судья Х-Фактор Соседов устроил публичные разборки с Лолитой, очевидцы раскрыли детали
Партнер Фреймут по «Танцях з зірками» не выдержал и унизил телеведущую на всю страну: «Она намного...»
Каменских в распахнутом халатике обрадовала мужчин, Потап везунчик: "Вау-сики!"
"Невеста" Харламова вывалила загорелый бюст, расстегнув все пуговки: "Посмотрел и настроение поднялось"
Маркив, у которого помимо украинского есть еще и итальянское гражданство, оказался под стражей в Италии 30 июня 2017 года. Его обвиняли в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году и его русского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 под Славянском на территории, которую тогда контролировали сепаратисты.
Отметим, что защита Маркива отвергала обвинения, подчеркивая, что журналисты находились в зоне боевых действий без опознавательных знаков и попали под перекрестный огонь. Кроме того, в Нацгвардии сообщили, что в батальоне им. Героя Украины генерала Кульчицкого, где служил Маркив, на момент происшествия не было минометов.
Напомним, раскрыта правда о вмешательстве Порошенко в дело нацгвардейца Маркива: «спланированное уничтожение».
Как сообщала Politeka, приговор Маркиву: Италия объявила охоту на еще одного украинца, детали скандала.
Также Politeka писала, что приговор нацгвардейцу Маркиву: Зеленский дал срочное распоряжение, подробности.