За рішенням Київського райсуду Харкова ще шість харківських патріотів, а саме Дмитро Жидченко, Вадим Бурдов, Олександр Бондарь, Євгеній Коваленко, Богдан Кит, Дмитро Квитка сьогодні були звільнені з СІЗО під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці.
Про це повідомляється на сайті Національного корпусу.
“Дуже радий за хлопців і за те, що цього разу суди та прокуратура мали сміливість винести справедливі рішення. Це перемога здорового глузду над хворими фантазіями ОПЗЖ”, – прокоментував у своєму телеграм-каналі рішення суду лідер Нацкорпусу Андрій Білецький.
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Адвокат харківських патріотів Ярослав Смілянський зазначив, що захист буде добиватися справедливого вироку у справі.
“Досудовим слідством встановлено відсутність будь-яких намірів у хлопців вбити пасажирів автобуса, тому підозра була змінена обґрунтовано, і прокурор звернувся з клопотанням про зміну запобіжного заходу. Захист буде працювати над тим, щоб правда була встановлена і вирок був справедливим”, – сказав він.
Зазначимо, що із серпня харківські патріоти перебували під вартою через звинувачення у нападі на бойові загони тітушок ОПЗЖ.