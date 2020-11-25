Епідемія коронавірусу суттєво відкоригувала плани проведення чемпіонатів та Кубків України з бейсболу та софтболу. Але, незважаючи на складнощі, Федерація бейсболу та софтболу України (ФБСУ) все ж змогла провести низку змагань. Про це під час засідання виконкому ФБСУ заявив Президент Федерації, народний депутат України Андрій Ніколаєнко.

«Федерація бейсболу та сотфболу України змогла провести ігри фінальної серії Кубка України з бейсболу та змагання шкільної ліги, але у віковій групі до 15 років змагання, на жаль, були відкладені. І сьогодні виконком ФБСУ має напрацювати календар змагань на сезон 2021 року, та приділити увагу питанням участі наших збірних команд на Чемпіонаті Європи в наступному сезоні», - зауважив Андрій Ніколаєнко.

На розгляд засідання виконкому ФБСУ також були внесені зміни до документів, регламентуючих проведення змагань у 2021 році.

«Ніяка коронакриза не здатна здолати прагнення спортсменів до нових звершень та рекордів. Тому бажаю всім нашим учасникам змагань - перемог у наступному сезоні», - наголосив Президент ФБСУ.