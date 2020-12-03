Евгений Балакин, использующий свою юридическую компанию “Варта Права” для подкупа жителей Днепра за участие в провокации против предприятия, производящего снеки под торговой маркой “Семки” отказался комментировать журналистам сложившуюся ситуацию.
На вопросы журналистов, в чей доступ поступили факты подкупа гражданских лиц, адвокат отвечать отказался, сообщает Антикор.
Недовно, в сети опубликовали видео, на котором задокументировано, как Евгений Балакин и и его коллега Александр, в помещении офиса компании “Варта Права” выплачивали по 500 гривен за подпись под обращением к Офису Президента, Генерального прокурора, КМУ и СБУ, о том, что подписант якобы является незаконно уволенным сотрудником предприятия выпускающего “Семки”, которому якобы не выплатили зарплату.
Информация о невыплате зарплат была сразу же опровергнута реальными работниками предприятия.
Напомним, как стало известно ранее, фирма адвоката Балакина готовит провокацию и рейдерский захват производителя “Семки”.
На вопросы журналистов, в чей доступ поступили факты подкупа гражданских лиц, адвокат отвечать отказался, сообщает Антикор.
Недовно, в сети опубликовали видео, на котором задокументировано, как Евгений Балакин и и его коллега Александр, в помещении офиса компании “Варта Права” выплачивали по 500 гривен за подпись под обращением к Офису Президента, Генерального прокурора, КМУ и СБУ, о том, что подписант якобы является незаконно уволенным сотрудником предприятия выпускающего “Семки”, которому якобы не выплатили зарплату.
Информация о невыплате зарплат была сразу же опровергнута реальными работниками предприятия.
Напомним, как стало известно ранее, фирма адвоката Балакина готовит провокацию и рейдерский захват производителя “Семки”.