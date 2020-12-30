Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении председателя Луганской облгосадминистрации Сергея Гайдая, по обвинению в препятствовании деятельности Временной следственной комиссии ВРУ по расследованию причин масштабных пожаров в Луганской области осенью 2020 года.

Об этом сообщили УНН собственные источники в Верховной Раде Украины.

“29.12.2020 в территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенного в г. Краматорске поступило Депутатское обращение о возможных неправомерных действиях руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Гайдая С.В., предусмотренные ч. 2 ст. 351 УК Украины, а именно, невыполнение должностным лицом законных требований Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины ”, - говорится в выписке из Единого реестра досудебных расследований.

Отметим, что заявителем выступил народный депутат Украины от группы “Доверие”, член ВСК Сергей Вельможный.

Сообщается, что Сергей Гайдай обвиняется в нарушении части 2 статьи 351 Уголовного кодекса “невыполнение должностным лицом законных требований комитетов Верховной Рады Украины, временных следственных комиссий Верховной Рады Украины или специальной временной следственной комиссии Верховной Рады Украины, создание искусственных препятствий в их работе, предоставление недостоверной информации”. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятисот до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как сообщал УНН, 30 сентября вдоль линии разграничения в Луганской области произошло 6 масштабных очагов лесных пожаров, впоследствии их стало больше. По данным полиции, известно о 11 погибших и 19 пострадавших в результате стихии.

В ООС причиной назвали враждебные вооруженные провокации с применением трассирующих пуль.



В этом деле открыто 14 производств.



Далее Государственное бюро расследований начало предварительное расследование по фактам возможной служебной халатности со стороны руководства Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области, что привело к тяжелым последствиям, гибели людей, уничтожению сооружений от масштабных пожаров на территории Луганской области.

В начале декабря в парламенте создали Временную следственную комиссию по расследованию масштабных пожаров в Луганской области.

В ВСК сразу сообщили, что люди, которые пострадали от массовых пожаров в Луганской области, получат выплаты от государства, виновные будут найдены.



На последнем заседании в этом году Кабинет министров Украины поддержал распоряжение, которым ликвидировал причины задержки выплаты помощи людям, пострадавшим в результате пожаров в Луганской области.