Городская клиническая больница № 8 Харькова получила аппарат УЗИ премиального класса от Фонда Рината Ахметова.

На сегодняшний день это аппарат - один из самых востребованных. Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, ежегодно сердечно-сосудистые заболевания уносят почти 18 миллионов жизней по всему миру. При этом порядка 80% преждевременных инфарктов и инсультов может быть предотвращено. В том числе благодаря своевременной диагностике.

– Это особенное событие для Фонда Рината Ахметова. На базе Клинической больницы № 8 работает филиал Киевского Института сердца. С ним Фонд связывает долгая дружба. Ведь на протяжении многих лет мы вместе спасаем детские жизни в рамках проекта «Ринат Ахметов – Детям. Здоровое сердце». Прооперированы десятки детей, у которых был диагноз «порок сердца». Кроме того, Институт сердца стал одним из медучреждений, которые получили помощь в рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине» Фонда. Новый, современный анализатор проб позволяет точно и очень оперативно проводить тестирование не только на коронавирус, но и на ряд других заболеваний, вплоть до туберкулеза и гепатита, – рассказала представительница Фонда Екатерина Свириденко.

Сегодня Харьковская больница № 8 получила ультразвуковую диагностическую систему Philips EPIQ7 Elite. Это диагностическая система премиального класса, в которой собраны лучшие наработки нидерландских инженеров. Арсенал возможностей аппарата делает его незаменимым в области абдоминальных исследований, кардиологии, акушерстве, гинекологии и урологии, обследованиях малых органов и сосудов, травматологии, ортопедии, сопровождении инвазивных процедур.

Главврач больницы Ольга Романенко поблагодарила Рината Ахметова за помощь учреждению:

– В период эпидемии коронавируса возросло количество пациентов с тромбозами полостей сердца и тромбозами сосудов иных локализаций. И этот аппарат – наша долгожданная мечта. Благодаря возможностям этого оборудования мы сможем лучше помогать нашим пациентам.

По словам представителя Института сердца, профессора Веры Целуйко, сегодня медицинская техника такого уровня вдвойне важна:

– Хочу искренне поблагодарить Фонд Рината Ахметова и профессора Бориса Тодурова от лица пациентов, которым вы сохраните жизнь. Многие из них не смогли бы вернуться домой, а их близкие потеряли бы отца, мать или ребенка.

С февраля 2020 года Фонд Рината Ахметова обеспечивает врачей, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, самым необходимым. Государственным больницам передано более 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты. Также медики получили от Фонда 337 тысяч экспресс-тестов, 1044 единицы медицинского и лабораторного оборудования.

Ключевым элементом помощи стране в рамках проекта Фонда Рината Ахметова «Борьба с COVID-19 в Украине» стала закупка для государственных больниц свыше 200 суперсовременных аппаратов ИВЛ.

