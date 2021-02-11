В эфире программы «Романенко.Беседы» Александр Смирнов, креативный директор компании TOBASCO заявил, что сериал – это новая форма книги и рассказал, какие возможности предоставляет нам сериальная культура.

«Сериал представляет из себя новую форму книги, новую форму возможности выдохнуть, сказать, что я нахожусь в понятных для меня обстоятельствах, с близкими мне героями, за мотивами, поведениями, психологией которых мне интересно следить и сопереживать. Но в этом кроется еще более мощный психологический стимул, который позволяет людям «кайфануть» от сериала - возможность успокоится, потому что тебе все в сериале понятно», - объясняет эксперт.

Он рассказывает, что по сериалам можно в «ненапряжных» условиях учиться принимать решения, учиться стратегиям жизни. Этим пользуются многие «жулики»-коучи, которые проводят свои терапии на основе сериалов, как раньше делали разборы разных психологических паттернов на основе фильмов. Сейчас же им более выгодно продавать, к примеру, тренинг по бизнес-моделированию по мотивам сериала «Миллиарды», который смотрели все.

Смирнов также говорит о том, что хоть сериал и растянут по времени, он все равно построен по законам классической драмы, по которым ключевым объектом является герой. Есть, разумеется, и антигерой: концентрированное зло и концентрированное добро. Нам интересно наблюдать перипетии и барьеры, которые они превозмогают для того, чтобы прийти к кульминации.

«Сериальная культура интересна своей схематичностью и тем, что люди хотят найти ориентиры, хотят на что-то опереться. Фильм не дает уже возможности зарядится настолько, чтобы чувствовать себя комфортно в рамках этого двухчасового повествования, а многочасовой сериал, которого ты ждешь, который повторяется, создает у тебя ощущение комфорта», - считает Смирнов.

Ранее Смирнов заявил, что успех бренда «Тесла» – ничто иное, как сериал о лидере компании.

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