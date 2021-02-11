Сериалы не просто влияют на массовую культуру, они ее определяют. Так заявил в эфире программы «Романенко. Беседы» Александр Смирнов, креативный директор компании TOBASCO.

«Сериалпозволяет тебе легализовать любое явление, любой тренд. Вот, например, сериал может полностью прокачать культуру, направленную на толерантность», - говорит эксперт.

Он отмечает, что на примере американского кинематографа, который считается хрестоматией сериального дела, очень четко видно, как в кино- и сериальной индустрии укрепляются позиции темнокожих актеров, которых сейчас мы видим и на премиях Эмми, и на Оскаре.

«На сегодняшний момент мы знаем, что громкие скандалы бывают связаны даже с тем, что искусственный интеллект, который в самолетах тебе предлагает сериалы, автоматически, в зависимости от того, какого цвета кожа у тебя, на рекламу этого сериала ставит актера, схожего с тобой цвета кожи. И скандал заключался в том, что на фильмах, где главные герои были не темнокожие, для темнокожих показывали второстепенного темнокожего героя, потому что с большей вероятностью человек будет смотреть сериал или кино, в котором актер одного с тобой цвета кожи», - рассказывает Смирнов.

Он говорит, что сериалы одновременно и являются явлением массовой культуры, и обслуживают ее, точнее, обслуживают социальный заказ, присутствующий в массовой культуре.

«Если сейчас есть социальный заказ на равнопропорциональное присутствие актеров всех национальностей и рас в сериалах, значит этой пропорции будет придерживаться любой сериал, даже если он про 19 век. Поэтому мы видим всего лишь закрепление новой социальной нормы. Заказ другой, общество разное, поэтому проявление массовой культуры его обслуживают. Но сериал очень эффективно закрепляет эту норму», - отмечает Смирнов.

Эксперт также вспоминает дело крупного голливудского режиссера Харви Вайнштейна, который, фактически, формировал законы Голливуда и который сейчас лишен свободы за обвинения в сексуальном домогательстве. Во многом, считает Смирнов, результатом этого приговора для него стала именно смена парадигмы.

«Выводя в мир звёзд уровня Умы Турман,ЭшлиДжадд, Квентина Тарантино, представляя их миру, он стал заложником влияния суперзвезд, которых он сам и создал. Именно эти звёзды похоронили Вайнштейна», - отмечает Смирнов.

Ранее Смирнов заявлял, что в сериалах кроется мощный психологический стимул.

Напомним, Politekaсообщала, что приговоренный к 23 годам тюрьмы Вайнштейн заразился коронавирусом.