Голлівудський продюсер Харві Вайнштейн, якого засудили до 23 років ув'язнення за сексуальне насильство, заразився коронавірусом
Про це з посиланням на офіційних представників в'язниці, де відбуває покарання продюсер, повідомляє новинна служба CNHI.
Вайнштейн знаходиться у в'язниці суворого режиму Wende в місті Олден штату Нью-Йорк. У цій в'язниці COVID-19 виявили у ще одного ув'язненого.
Наголошується, що Вайнштена відправили на карантин у його 68-й день народження 19 березня.
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Нагадаємо, суд оголосив вирок Вайнштейну 11 березня. До цього присяжні визнали його винним за двома пунктами з п'яти пред'явлених: у зґвалтуванні третього ступеня і діях сексуального характеру (максимальний термін за це — 25 років в'язниці). Вайнштейну знизили тривалість його укладення, однак адвокати побоюються, що з урахуванням свого віку він може не пережити цей термін.
Через кілька годин після вироку Вайнштейна госпіталізували з болями в грудях. CNN зазначав, що це не перший раз, коли він потрапив у лікарню — у продюсера проблеми з серцем і спиною.
Відзначимо також, сам Харві Вайнштейн спростовував звинувачення у зґвалтуванні. Чоловік не визнав провину за пред'явленими йому звинуваченнями в сексуальних злочинах.
Раніше The New York Times опублікувало ціле розслідування про сексуальні домагання скандального Харві Вайнштейна до актрис і моделей. Яке сколихнуло Голлівуд. Налічується кілька десятків жінок, які пред'явили скандальному продюсеру звинувачення в домаганнях і згвалтування.
Нагадаємо, голлівудська актриса вперше розповіла правду про Вайнштейне: «Використовував, щоб заманити».
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