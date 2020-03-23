Голлівудський продюсер Харві Вайнштейн, якого засудили до 23 років ув'язнення за сексуальне насильство, заразився коронавірусом

Про це з посиланням на офіційних представників в'язниці, де відбуває покарання продюсер, повідомляє новинна служба CNHI.

Вайнштейн знаходиться у в'язниці суворого режиму Wende в місті Олден штату Нью-Йорк. У цій в'язниці COVID-19 виявили у ще одного ув'язненого.

Наголошується, що Вайнштена відправили на карантин у його 68-й день народження 19 березня.

Нагадаємо, суд оголосив вирок Вайнштейну 11 березня. До цього присяжні визнали його винним за двома пунктами з п'яти пред'явлених: у зґвалтуванні третього ступеня і діях сексуального характеру (максимальний термін за це — 25 років в'язниці). Вайнштейну знизили тривалість його укладення, однак адвокати побоюються, що з урахуванням свого віку він може не пережити цей термін.

Через кілька годин після вироку Вайнштейна госпіталізували з болями в грудях. CNN зазначав, що це не перший раз, коли він потрапив у лікарню — у продюсера проблеми з серцем і спиною.

Відзначимо також, сам Харві Вайнштейн спростовував звинувачення у зґвалтуванні. Чоловік не визнав провину за пред'явленими йому звинуваченнями в сексуальних злочинах.

Раніше The New York Times опублікувало ціле розслідування про сексуальні домагання скандального Харві Вайнштейна до актрис і моделей. Яке сколихнуло Голлівуд. Налічується кілька десятків жінок, які пред'явили скандальному продюсеру звинувачення в домаганнях і згвалтування.

Нагадаємо, голлівудська актриса вперше розповіла правду про Вайнштейне: «Використовував, щоб заманити».

Як повідомляла Politeka, з'явилися подробиці нападу знаменитого продюсера на підлітка: знімай одяг.

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