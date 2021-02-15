Крупнейшие теплоэлектроцентрали обратились к Кабмину с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси, а также способствовать отмене искусственных ценовых ограничений, которые ставят под угрозу прохождение отопительного сезона

Об этом говорится в открытом обращении Украинской энергетической ассоциации, членом которой являются ТЭЦ «Фирмы Технова» Анатолия Шкрибляка, а также НАЭК «Энергоатом».

«Снова повторяется сценарий 2020 года импорта электроэнергии из страны-агрессора, который приводит к обвалу индикативной цены электрической энергии до 1200 грн/МВтч. С 11 февраля 2021 объем импорта вырос до 1800 МВтч», - говорится в сообщении ассоциации.

Кратно возросший импорт искусственно обваливает цену на «Рынке на сутки вперед» (РДН) и приводит к убыткам украинских производителей.

«Весь объем импортируемой электроэнергии продается на РДН и составляет от 36% до 60% этого сегмента рынка. Такой объем существенно влияет на индикативную цену и ограничиваю конкуренцию», - пояснили в Ассоциации.

Также производители тепла и электроэнергии попросили правительство поспособствовать отмене ценовых ограничений на рынке, повысив прайс-кэпы до 3000 грн/МВтч в пиковые периоды и до 2000 грн/МВтч в период минимальной нагрузки.

«Производители вынуждены покупать сырье по рыночным ценам, материалы для текущих и капитальных ремонтов по рыночным ценам, своевременно платить заработную плату, своевременно оплачивать налоги, однако не имеют права продавать по справедливой цене готовую продукцию», - сообщили в Ассоциации.

Игнорирование этих просьб может привести к срыву отопительного сезона и поставит под угрозу подготовку ко следующему осенне-зимнему периоду.

«Без неотложного реагирования и принятия действенных мер со стороны государства, ни одна компания физически не сможет обеспечить свое существование не только в межотопительный сезон, а и соответствующую подготовку к отопительному сезону 2021/2022», - подытожили в Ассоциации.

Напомним, в феврале Украина возобновила импорт электроэнергии из России. С начала месяца поставки возросли более чем в 5 раз. Также я с января Украина закупает электроэнергии на Белорусской АЭС режима Лукашенко.

Основным импортером российской электроэнергии является компания «Днепросталь-Энерго» олигарха Виктора Пинчука.