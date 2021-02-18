Справа, де розслідуються діяння заступника голови громадської організації “Українська антипіратська асоціація по захисту прав на музичні, аудіовізуальні твори та комп’ютерні програми” (УАПА) Ігоря Михайлова щодо підробки документів, на підставі яких було засуджено харків’янина у вчиненні інтернет-піратства, була витребувана з Основ’янського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області Харківською місцевою прокуратурою №5 і вже понад місяць перебуває в прокуратурі без руху.
Як пише Антикор, слідство вказує на Ігоря Михайлова, який є заступником голови цієї організації, як на особу, яка внесла завідомо неправдиві данні в документ та долучила його до матеріалів кримінального провадження.
За даними "Жить в Харькове", в Офісі Генерального прокурора реформовано відділ Організації процесуального керівництва та підтримання обвинувачення укримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності та включено до нього колишніх слідчих ГСУ НП України, які займались кіберзлочинністю. Очолив його Олександр Станіславович Платов, капітан поліції, який обіймав посаду старшого слідчого в особливо важливих справах управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП. Також до складу відділу увійшли колишні слідчі ГСУ НП України Петро Баранчук, Іван Довбенко та Андрій Пархоменко.
"Вважаємо, що це безсумнівну посилить роль процесуального керівництва органів прокуратури та піде на користь становленню України як правової держави. А харківській прокуратурі радимо вивчити вищеозначений досвід і в подальшому застосовувати в боротьбі за встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересівсуспільства та держави" наголошує "Жить в Харькове" .
"Жить в Харькове" нагадує, що в січні цього року деякі ЗМІ повідомили, що харківська поліція розпочала досудове розслідування в рамках кримінального провадження №12021225060000023 щодо діянь заступника голови УАПА Михайлова І.
Як пише Антикор, слідство вказує на Ігоря Михайлова, який є заступником голови цієї організації, як на особу, яка внесла завідомо неправдиві данні в документ та долучила його до матеріалів кримінального провадження.
За даними "Жить в Харькове", в Офісі Генерального прокурора реформовано відділ Організації процесуального керівництва та підтримання обвинувачення укримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності та включено до нього колишніх слідчих ГСУ НП України, які займались кіберзлочинністю. Очолив його Олександр Станіславович Платов, капітан поліції, який обіймав посаду старшого слідчого в особливо важливих справах управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП. Також до складу відділу увійшли колишні слідчі ГСУ НП України Петро Баранчук, Іван Довбенко та Андрій Пархоменко.
"Вважаємо, що це безсумнівну посилить роль процесуального керівництва органів прокуратури та піде на користь становленню України як правової держави. А харківській прокуратурі радимо вивчити вищеозначений досвід і в подальшому застосовувати в боротьбі за встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересівсуспільства та держави" наголошує "Жить в Харькове" .
"Жить в Харькове" нагадує, що в січні цього року деякі ЗМІ повідомили, що харківська поліція розпочала досудове розслідування в рамках кримінального провадження №12021225060000023 щодо діянь заступника голови УАПА Михайлова І.