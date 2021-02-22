Мольфарка Елена Стеценко в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказала о видах трав, которые использует

«Нет плохих трав. Есть травы целебные, есть травы, которые очищают, есть травы, которые защищают», - говорит она.

Она назвала травы и ягоды, которые защитят и вылечат от недуга.

«Обычные травы, которые мы всегда принимали: ромашка, календула, липа, тысячелистник, корень аира, аромалампы с геранью, лимон, апельсин... Можно использовать различные травы, которые мы всегда принимали. Калина, малина... Удивились, когда узнали, что мы в семье употребляем красную рябину, которую можно встретить на улице и в лесах», - рассказывает Стеценко.

Однако мольфарка предупреждает: употреблять травы нужно очень осторожно и обязательно посоветоваться со специалистами, так как растения могут только ухудшить состояние человека.

«Но надо учитывать заболевания, есть у человека. Нельзя взять какую-то травку и принимать. Надо узнать, поможет ли эта трава и не испортит тебе организм. Например, зверобой и календула – очень кислые травы, которые влияют на желудок. Ромашка – горькая трава. Если очень сильное выделение желчи – будет еще больше, и будет язва желудка. Калина влияет на давление. Мята влияет на потенцию, то есть много мяты мужчинам нельзя пить. Надо всегда посоветоваться. Есть у нас очень много фитоаптек разных, очень много информации в интернете. Надо обязательно со специалистами согласовывать прием трав», - предостерегает она.

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