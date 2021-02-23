В эфире программы «Романенко. Беседы» политолог Руслан Бизяев поговорил о концепциях, которыми должно определятся позитивное и успешное будущее Украины, а также объяснил, почему наша нынешняя система показала полную нежизнеспособность

Он рассказал, что считает главными составляющими успешной Украины четыре компонента: идеологическая концепция, политическая, экономическая и социальная. При этом, эти четыре концепции должны быть объединены в единое целое и не противоречить внутренне друг другу.

«В чем на мой взгляд у нас заключается проблема. Та система, которая была выстроена с 1991 года, показала свою полную нежизнеспособность. Почему? Потому что в любом промежутке временном, который мы возьмем, у нас одна и та же проблема - разрыв доверия между обществом и властью», - заявляет политолог.

Бизяев говорит, что украинское общество никогда не доверяло власти и всегда считало, что если власть его обманывает, то и оно имеет полное право обманывать власть.

«Собственно в этой парадигме мы так худо-бедно существовали, пройдя несколько в том числе мировых экономических кризисов. Но сейчас, в это десятилетие ситуация развивается настолько стремительно, что эта система уже не успевает реагировать на веяния нового времени», - говорит политолог.

Он также отмечает, что конструкция этой системы изначально не предполагала нормальной эволюции и в результате мы пришли к тому, что с начала 2020 года события начали развиваться стремительно, мир пошел вперед политически, экономически и идеологически, а мы остались между 2006 и 2013 годом.

«Поэтому, когда говорят, что надо провести просто одну какую-то отдельную реформу, я все года говорю, что это попытка спасти больного, у которого 4 степень рака. Это бессмысленно и бесполезно», - заявляет Бизяев.

Напомним, Politeka сообщала, что Бизяев рассказал, стоит ли украинцам задумываться о безусловном базовом доходе.

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