Первым шагом к реализации Нацплана по сокращению выбросов должно стать определение источников финансирования модернизации предприятий, без этого его исполнение в заявленные сроки невозможно. Об этом заявила народный депутат, член Комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер.

"Когда мы говорим о механизмах финансирования (Нацплана по выбросам-ред.), это и есть тот первый шаг, который предоставит нам возможность и требовать выполнения, и в принципе понимать, что опять-таки мы не обманем наших международных партнеров в очередной раз, пообещав им то, что мы не собираемся выполнять", - сказала Буймистер.

Она также призвала представителей власти не принимать нереалистичные сроки выполнения Нацплана, отметив, что доверие международных партнеров Украины уже подорвано невыполнением ряда обещаний украинской власти, в частности, относительно погашения долгов перед инвесторами в «зеленую» энергетику.

"Мы убили инвестиционный климат. Это я вам четко заявляю как представитель профильного комитета, что у нас во всех отраслях экономики на сегодня нет доверия инвесторов к нашему государству. Поскольку государство систематически не выполняет меморандум с инвесторами и систематически не выполняет взятые на себя обязательства, закрепленные законом. То есть, доверия к тому, что мы сейчас напишем что-то все вместе, будем сидеть долго, месяцами разрабатывать что-то, напишем, выпишем, положим на бумагу, а потом это исполнится, - доверия ни у кого нет", - отметила Буймистер.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Нацплан по сокращению выбросов был утвержден предыдущими правительствами без экономического обоснования и расчетов, поэтому экомодернизация энергопредприятий должна начаться с 2023 года.

В свою очередь заместитель министра энергетики Максим Немчинов заявил о необходимости как можно быстрее определиться с источниками финансирования мероприятий Нацплана по сокращению выбросов.

В противном случае Украина будет иметь еще больший дефицит электроэнергии в системе уже в следующем году, ведь придется выключать энергоблоки если на них не будет установлено дорогостоящее очистное оборудование. А потеря такого объема тепловой генераций-это прямая угроза энергетической безопасности страны.

По подсчетам Министерства энергетики на экологизацию энергетической сферы нужно более 4,1 млрд евро. В свою очередь народный депутат, член парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования Леся Василенко отметила, что исполнение Нацплана по сокращению выбросов необходимо начинать с наиболее реалистичных мер по екомодернізацій. Депутат зарегистрировала постановление, где призывает правительство как можно быстрее разработать механизмы финансирования мероприятий Национального плана по сокращению выбросов.