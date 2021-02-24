"Укрзализныця" находится в критическом состоянии, а наблюдательный совет (НС) компании лишь продуцирует конфликты и блокирует ее реформирование

Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.



«За последние годы позиция наблюдательного совета«Укрзализныци» - ред.) относительно того, что происходит в компании, вообще отсутствует. Мы содержим большое количество людей с очень высокими заработными платами, но мы вообще не понимаем, чем они занимаются. Наблюдательный совет, к сожалению, не предоставил обществу, Кабинету министров ни видения, ни плана действий, ни стратегии развития компании», - рассказал Омелян.



Кроме того, он отметил, что в последнее время наблюдательный совет «Укрзализныци» вступил в прямой конфликт с менеджментом и правлением по реформированию компании – и, по мнению экс-министра, ситуация требует предоставления публичных объяснений.



"Потому что принимать ситуацию, что мы удерживаем менеджеров с сотнями тысяч гривен зарплаты в месяц, которые просто занимаются конфликтами и ведут к дальнейшей катастрофе, - для чего это нужно?», - сказал Омелян.



Он подчеркнул: объемы перевозок «Укрзализныцей» снижаются, доходы компании падают, а одной из ключевых проблем остается непрофессионализм менеджмента.



"В железной дороге хроническими проблемами остаются три. Это непрофессионализм менеджмента, чрезвычайно высокий уровень коррупции и отсутствие понимания, куда движется компания в контексте реформирования и оздоровления», - подытожил Омелян.



Ранее глава «Укрзализныци» Владимир Жмак сообщал, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании (грузоперевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и производство). Процесс реформирования был запущен, из состава УЗ были выделены филиалы по грузовым перевозкам и инфраструктуре («УЗ Карго» и «УЗ Инфра»). А потом наблюдательный совет компании заблокировал реформу и запретил распределение.



В свою очередь экс-премьер Владимир Гройсман заявил, что «Укрзализныця» нуждается в масштабном реформировании и финансовой поддержке от государства для проведения модернизации подвижного состава и инфраструктуры.