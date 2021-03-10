Вместо того, чтобы расследовать причины критической ситуации в Укрзализныце, сложившейся в последние годы, вновь временная следственная комиссия в Верховной Раде занимается охотой на ведьм

Об этом в комментарии заявил бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«По моему мнению, к сожалению, вместо того, чтобы беспристрастно подойти к ситуации в компании, действительно разобраться, какая причина провала всех запланированных реформ и почему выполнение самых показателей не происходит, мне кажется, что сейчас запланировано фактически охоты на ведьм, когда одну политическая группировка хочет взять контроль над Укрзализныцей в другое. И именно этим объясняется атака на Жмака», - подчеркнул он.

По словам экс-чиновника, в частности, вызывает беспокойство атака на председателя Правления Владимира Жмака, который занимаю эту должность в конца 2020 года и не может отвечать за финансовое состояние компании в предыдущие годы. Более того, на заседание членов Правления даже не пригласили. «Это свидетельствует об определенной предвзятости парламентариев. Я бы ожидал от парламентариев и от ВР, что они изучат независимо, что происходит на УЗ. Почему остановилась реформа, почему все показатели стабильно ухудшаются? Ведь это приводит к большим потерям как государственного бюджета налогоплательщиков, а так же и бизнеса, который пользуется услугами этой компании», - пояснил Омелян.

Он напомнил, что руководитель ВСК (Юлия Гришина - Ред.) Является одновременно заместителем председателя непрофильного комитета - по вопросам науки ВР Украины. И выразил удивление тем фактом, что комиссия так быстро пришла к выводу о несоответствии правления занимаемым должностям.

«Мы видим довольно затянутый процесс с начала работы временной следственной комиссии, создание планировалось еще в 2020 году. Полное молчание, никакой реакции. Она начала свою работу только в январе этого года. И вдруг - такие быстрые выводы, что кто-то куда-то не отвечает », - комментирует Омелян.

По его словам, если бы комиссия действовала четко в законодательном поле, то алгоритм действий должен быть совсем другим.

«По закону они должны были заслушать позицию всех сторон: правления, наблюдательного совета, руководящего органа (в данном случае - Министерства инфраструктуры). После того, как они получили полную информацию, включая информацию оперативной от правоохранительных органов по результатам расследований тех уголовных производств, которые сейчас зарегистрированы, они должны были подготовить соответствующее обращение в Кабинет министров, как основного акционера УЗ. И попросить провести отдельное заседание, где заслушать состояние дел компании», - пояснил экс-министр.

Напомним, Временная следственная комиссия была создана Верховной Радой в январе для расследования злоупотреблений в УЗ в 2017-2020 годах, в частности - нарушений на сумму в 12 миллиардов, которые обнаружила ревизионная комиссия в начале 20 года. Однако после первого заседания ВСК обратилась с запросом в Кабмин и Наблюдательный совет УЗ дать оценку деятельности нынешнего главы УЗ Владимира Жмака, хотя он был назначен на эту должность только в конце 2020 года.

Народный депутат, член ВСК Константин Бондарев, комментируя первое заседание комиссии, заявил, что Наблюдательный совет «Укрзализныци» не имеет профессионального уровня для управления компанией и «крышует» коррупцию. Так, по его словам, комиссия не получила от членов Наблюдательного совета никакой информации по конкретному плану реформ, а единственное, что предлагают члены Наблюдательного совета - повышать тарифы на железнодорожные перевозки, которые делают неконкурентоспособными украинские товары.