Игорь Смелянский, СЕО «Укрпочты» и член Наблюдательного совета Укроборонпрома, заявил в программе «Субъективно с Яник ой Мерило», что выстроить алгоритм в украинской электронной декларации для государственных служащих нельзя из-за нелогичности ее построения.

В пример логического строения декларации Смелянский приводит декларации США: чистый доход вычитается с отминусованием расходов и налогов, дальше алгоритм сравнивает наличие средств в отношении этого дохода. Он акцентирует внимание на том, что система автоматически обрабатывает большое количество данных. Украинские же декларации он считает не логичными, а хаотичными: «В нашей декларации - там лошади с людьми, активы с пассивами, с прибылью. Там алгоритм построить невозможно».

Смелянский отмечает, что украинское общество давно привыкло и перестало удивляться той ситуации, что в налоговой, на таможне и в Офисе президента люди получают достаточно большие суммы денег, как считается, в обход зарплаты. С другой стороны, он приводит пример, что заработная плата сантехника, которая составляет около 25 000 гривен, равная той, что получает президент. Тем не менее, по мнению большей части граждан, депутаты заслуживают минимальную заработную плату.

«До тех пор, пока в стране те, кто обеспечивают сохранение унитазов, получать больше в головах людей, чем те, кто обеспечивает их здравоохранение, образование и оборону, - страна жить хорошо не может», - заключает гость программы.

Напоминаем, Смелянский считает, что Prozorro борется с коррупцией .