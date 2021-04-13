Сейчас у многих людей ослаблен иммунитет после перенесённой коронавирусной инфекции. И как раз сейчас на рынках и в магазинах появляются свежие тепличные овощи. Насколько безопасно их употреблять?

На этот вопрос в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» отвечает терапевт, фитотерапевт, писатель и медицинский блогер Борис Скачко.

«Тепличные продукты следует вводить в рацион с осторожностью – к сожалению, для их быстрого выращивания используются нитраты. Если нитраты вместе с продуктом попали в организм, то они блокируют основной переносчик кислорода – гемоглобин. Если человек съел огурец, это всё равно как если бы он поучаствовал в тушении пожара. Снижение способности крови переносить кислород приводит к тому, что страдает весь организм, в первую очередь активно работающие органы и системы», - рассказывает эксперт.

А витамины, по его словам, можно получить с теми продуктами, которые остались от прошлого урожая. Это относится к моркови, свёкле, репчатому луку. Их правильное потребление даёт организму все витамины, которые ему нужны.

«Четыреста граммов плотных овощей без картофеля – это суточная доза витаминов и микроэлементов. Небольшая коррекция нужна для того, чтобы получить все витамины, которые нам нужны на каждый день», - говорит Борис Скачко.

Ранее, как сообщает Politeka, он объяснял, чем может быть опасно вздутие живота.

Также Скачко дал рекомендации по поводу применения антибиотиков.