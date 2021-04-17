Национальное антикоррупционное бюро расследует возможное участие руководства НКРЭКП в схеме поставок электроэнергии для нужд Укрзализныци по завышенным ценам

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на нардепа Валентина Наливайченко.

По версии следствия, схема действовала, начиная с 2019 года по сентябрь 2020 года, и нанесла госкомпании ущерб на 19,4 млрд грн. Так, приближенные к руководству НКРЕКП компании получали от производителей электроэнергию по 1,25 грн / кВт часов, и в то же самое время продавали ее для УЗ по 1,67 грн / кВт час.

«Наша ВСК получила сообщение от НАБУ о расследовании одной из коррупционных схем НКРЭКП, авторами которой являются высшие должностные лица комиссии. Речь идет о коррупционной сделке о завышении цен на электроэнергию для государственных предприятий, которую наша ВСК разоблачила прошлого года. Жертвой этих махинаций стала государственная компания "Укрзализныця", - сообщил нардеп.

Также следователи Национальной полиции проводят обыски в филиале «Центр обеспечения производства» АО «Укрзализныця». Правоохранители расследуют возможные злоупотребления при закупке масел и смазочных материалов. В частности, следствие установило, что их закупка в 2019 - 2021 годах осуществлялась по ценам выше рыночных.

Как известно, в конце февраля этого года «Укрзализныця» закупила электроэнергию непосредственно у производителя - государственной энергогенерирующей компании НАЭК «Энергоатом», без всяких посредников. Об этом сообщил тогдашний председатель правления «Укрзализныци» Владимир Жмак, подчеркнув, что операция была осуществлена ​​компанией впервые.

Однако в марте Наблюдательный совет УЗ уволила Владимира Жмака с должности без объяснения причин, несмотря на то, что он находился на больничном Экс-министр инфраструктуры Владимир Емельян предположил, что освобождение Жмака связано с переделом полномочий между группами влияния в окружении президента.

В свою очередь Жмак подал на Наблюдательный совет в суд. Он подчеркнул, что за полгода работы он «успел не только улучшить экономические показатели предприятия, но и начал разрушать устоявшиеся коррупционные схемы, в том числе те, которые связаны с действующей Наблюдательным советом», а после его освобождения Наблюдательный совет пытается снова вернуть коррупционные схемы.