Интересной информацией из архива Тараса Шевченко в музее Александра Пушкина в Петербурге поделился Герой Украины Юрий Рыбчинский, а также рассказал об отношении украинского поэта к своему творчеству в цикле программы своего сына и журналиста, Евгения Рыбчинского, «10 разговоров с отцом: европейский выбор Украины».

Юрий Рыбчинский рассказывает детали быта Тараса Шевченко, которые узнал в архиве. В частности, поэт много времени проводил в компании таких же украинцев, это, мол, можно сравнить с сегодняшними диаспорами.

«Он всегда при себе имеет плоскую бутылку с водкой, всегда с собой имеет мешочек с зерном, которое проросло, и любит закусывать время от времени, когда он рисует», - сообщает Герой Украины. Рыбчинский добавляет, что вообще Шевченко любил делать перерывы от кистей и красок для стихосложения. Свои тексты поэт, кстати, складывал в отдельный сундук.

И драматург отмечает, что так или иначе, но поэзию Шевченко рассматривал скорее как хобби. «У него была профессия - он был академик живописи», - отмечает Герой Украины. Но стихи не были простой игрушкой, они много давали для души: связь с родной землей. В этом вопросе, отмечает он, не столь важно, на каком языке писал Шевченко, сколько то, о чем он писал, а писал он о родной земле. «Он как бы душой в то время находился в Украине», - добавляет драматург.

Но сам поэт еще тогда не относился к своему поэтическому творчеству, как к какому-то определяющему. Чуть ли не первыми, кто его прочитали, были Иван Сошенко и Петр Мартос. Именно последний выразил особый интерес к поэзии Кобзаря и предложил ее издать. «И даже Шевченко тогда удивился, что это может быть кому-то интересно», - подчеркивает Рыбчинский и добавляет, что как великого поэта Шевченко себя сначала не рассматривал.

Что бы ни было, но «Кобзарь» имел значительный тираж и спрос, все экземпляры сборника разобрали с прилавков уже через 2 недели. В начале своей поэтической карьеры Шевченко имел и одобрение критиков, но уже позже его биография и острое содержание текстов привели к преследованиям.

Напоминаем, Рыбчинский рассказал, какую роль сыграл Шевченко для самоидентификации украин цев как нации.