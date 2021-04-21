Украине нужно менять модель государства и возрождать военную промышленность. Об этом в программе «Десять разговоров с отцом» Евгения Рыбчинского сказал Герой Украины, поэт-песенник и драматург Юрий Рыбчинский. «Если мы выиграем войну, если будем разумно развивать новую модель государства, и она будет военной, то все вернется», - говорит он. Темой разговора стали сценарии будущего для Украины.

Евгений Рыбчинский отметил: «У нас до сих пор остаются какие-то островки этой мощности. Это военная промышленность. Мы делали военные самолеты. Мы делали и делаем баллистические ракеты. Мы делали танки, одни из лучших в мире».

Его собеседник напомнил, что во времена СССР львиная доля промышленных предприятий Украины работала на «оборонку».

«У нас 75 процентов заводов в Украине, а может и больше, были «почтовыми ящиками» - заводами военного назначения. Возьмем Киев: «Арсенал» - «почтовый ящик», «Коммунист» - «почтовый ящик», Артёма - «почтовый ящик». Почти все. Их просто уничтожили те, кого мы выбирали во власть. Пока у нас есть потенциал и не все специалисты уехали за границу – надо возрождать именно эти отрасли», - говорит Герой Украины.

Евгений Рыбчинский убежден, что будущее Украины связано с военной промышленностью.

«Мир уже по несколько раз летает в космос на одной ракете – по крайней мере, Маск. Человечество переходит в совершенно другое технологическое пространство. В Украине есть, так же, как и в мире, социальные сети, неплохой и очень дешевый интернет. Наши айти-специалисты работают и в Европе, и в Америке. Вопрос и простой, но одновременно и непростой: как сделать Украину сильной экономически и технологически?», - говорит он.

Юрий Рыбчинский отмечает: речь идет не о косметическом ремонте под видом реформ. Речь идет о коренных изменениях государственной системы.

«Мы можем фантазировать, но все равно знаменателем будет государственная система. И модель государства, которая существует сейчас, исключает все то, что ты сказал. Оно не нужно чиновникам, олигархам и криминалу. Можно издать законы, но все равно они работать не будут. Надо изменить модель государства», - резюмирует он.

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