Украина находится на пересечении интересов разных геополитических транснациональных сил и оказывается раздавленной, поскольку не является частью геопроектов.

Об этом сказал правозащитник Андрей Семидидько в программе “БДСМ” с Алексеем Толкачевым.

“Мы оказываемся постоянно на пересечении интересов разных геополитических транснациональных сил. И мы часто, если мы “самостийники” и говорим о том, что тут проукраинскую позицию занимаем, то конечно мы оказываемся раздавленными. Мы не красные партизаны, мы ОУН, условно. И мы оказываемся раздавленными, потому что мы не являемся частью одного из гео каких-то проектов. Но стараться то надо. Надо же пробовать”, - сказал Андрей Семидидько.

Он отметил, что можно либо бежать, либо бороться. При этом, нужно быть готовым бороться или умереть.

По его словам, нужно начать создавать пространство безопасности вокруг себя - чтобы были сытые дети, довольная жена.

Семидидько отметил, что если ничего не изменится - то нынешней Украине осталось существовать максимум до 7 лет.

Как сообщала Politeka, Соскин рассказал о "косяках" Зеленского в геополитике: "Вечно заигрывает с бандитами и диктаторами".

Также Politeka сообщала, что Бобровская заявила, что Украину растаскивают на части.