Пилотный проект был реализован оператором системы распределения ДТЭК Киевские электросети, который входит в операционный холдинг ДТЭК Сети. Место проведение пилотного проекта – г. Киев, микрорайоны Совки и Жуляны с большим количеством застройки по типу частного сектора, где дома клиентов получают электроэнергию по воздушным линиям низкого напряжения (0,4 кВ). Именно такие линии больше всего подвержены внешним повреждениям.

«Мы системно внедряем технологии автоматизации и цифровизации для того, чтобы превратить украинские сети в инфраструктуру Smart Grid – надежную, гибкую и устойчивую. Благодаря мониторингу сети наши специалисты могут сразу реагировать на аварии и действовать на опережение, устраняя потенциальные дефекты и аварии сетей. Такие инновационные проекты помогают нам оказывать современный и качественный сервис для наших клиентов», – отметил Иван Гелюх, генеральный директор ДТЭК Сети.



В компании рассказали, что на первых этапах пилотного проекта удалось обнаружить дефектные участки сети, которые нуждались в ремонте. Например, на одной из улиц в пиковые часы напряжение снижалось до 180 вольт, а в остальное время – отвечало нормам. Этот дефект был обнаружен только благодаря мониторингу и анализу данных сети. Специалисты компании выполнили балансировку фаз и обеспечили стабильное напряжение на уровне 220 вольт для клиентов независимо от времени потребления.

«ДТЭК реализует трансформацию бизнеса, внедряя европейские стандарты обслуживания клиентов. Пилотный проект с DepSYS – пример успешного взаимодействия ДТЭК с клиентами, одним из основных стейкхолдеров в рамках подхода открытых инноваций, который мы в Innovation DTEK используем в своей работе», – прокомментировал Эмануэле Вольпе, директор по инновациям ДТЭК.

Смонтированная и работающая система позволяет не просто мониторить повреждения и аварии - она точно указывает на конкретное место обрыва или другого повреждения. На линиях, не оснащенных таким оборудованием, поиск места аварии проводится вручную, что часто занимает много времени. Кроме того, система постоянно анализирует качество электроснабжения – уровень и стабильность напряжения на всех участках сети. До появления этой технологии компания узнавала о проблемах на воздушных линиях низкого напряжения, только после обращений клиентов или плановых обследованиях. Благодаря этому инновационному проекту энергетики смогут действовать на опережение, что повысит качество услуг для клиентов.

Отметим, что ранее подобные проекты автоматизации и мониторинга сети внедрялись исключительно на линиях среднего и высокого напряжения.

Компания DEPSYS (Швейцария) - специализируется на цифровой обработке данных электросетей и разрабатывает решения для ведущих энергокомпаний Европы и Азии.