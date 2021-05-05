ДТЭК Нефтегаз завершил бурение скважины №79 глубиной 5450 м на Семиренковском лицензионном участке и получил приток свыше 460 тыс. куб. м газа и 120 т конденсата в сутки.

Обнаружить неосвоенную зону месторождения, в пределах которой пробурена разведочная скважина, позволил инновационный комплекс геологоразведочных работ, включающий как современные геологические исследования, так и новые технологии обработки геофизической информации. Результаты работ помогли детализировать геологическую и гидродинамическую модели месторождения и подтвердить перспективы дальнейшего освоения участка.

Скважина была пробурена за 136 дней, в планируемый срок. Использование данных 3D геомеханического моделирования и правильно подобранного бурового раствора позволило снизить риски бурения и повысить качество вскрытия продуктивных пластов.

Генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров отметил: «Наша компания системно внедряет новейшие технологии по всей производственной цепочке – от геологоразведки и бурения до добычи и подготовки газа. Это позволяет нам осваивать месторождения со сложными горно-геологическими условиями и бурить высокодебитные скважины. Так, благодаря применению современных технологий, с 2015 года мы дополнительно добыли 1,5 миллиарда кубометров газа – это вклад ДТЭК Нефтегаз в достижение энергонезависимости Украины».

Напомним, в 2020 году ДТЭК Нефтегаз добыл 1,84 млрд м3 газа, чем установил новый рекорд частной газодобычи Украины. В 2021 году компания планирует увеличить объем добычи природного газа до 2 млрд м3.