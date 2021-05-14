Если бы 1994 году Украина поставила условие - сдача ядерного оружия в обмен на членство в НАТО, ее бы приняли в альянс. Об этом рассказал немецкий политолог Андреас Умланд эксперту по международной и внутренней политики Юрию Романенко в программе «Романенко беседы» на Youtube .

«В Украине желание вступить в НАТО довольно молодое явление, до 2014 года 60% украинцев было категорически против вступления. А в Грузии еще десять лет назад 80% населения было за вступление в НАТО. Грузия уже давно перестраивает свою армию под вступление в НАТО и тем не менее они тоже не имеют ПДЧ, а только обещания», - рассказал он.

Умланд сообщил, что у Украины с Грузией есть разница в том, что у них сейчас замороженный конфликт и у них было захвачено больше территорий в процентном соотношении - около 20% территорий. Там уже давно не стреляют, то есть конфликт полностью заморожен.

«Уровень эмоциональности в Москве относительно Грузии, конечно же ниже по сравнению с Украиной. То есть для Москвы тема Грузии не настолько болезненная, как тема Украины. Я думаю, что тема НАТО пока для нас не реальна, тем более, что мы видим положение Грузии. Поэтому с точки зрения безопасности Украине надо думать о других путях обеспечении безопасности», - сказал он.

Умланд считает, что возможно Украине надо искать какие-то другие военные союзы, например сыграть на Будапештском меморандуме и включить в этот процесс Великобританию.

«Сейчас желание Украины вступить в НАТО выглядит как приход в страховую компанию после того, как у тебя уже произошел несчастный случай - это не работает. Когда Украина отказывалась от ядерного оружия, можно было легко договариваться о членстве в НАТО, настолько у них тогда было велико желание забрать ядерное оружие», - резюмировал он.

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