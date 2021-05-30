Лидер «УДАРа», мэр Киева Виталий Кличко трогательно поздравил киевлян с днем города

В поздравительном ролике, который опубликовал на своей странице глава исполкома партии Артур Палатный, он показал старые фотографии любимых мест киевлян - Крещатика, велотрека, стадиона «Олимпийский», Днепровской набережной, Бессарабской площади.

«Киев меняется. Но кое-что не меняется никогда - это наша любовь к Киеву. С днем рождения, любимый город», - сказал Кличко.

Напомним, Киев впервые вошел в топ-100 лучших городов мира сего года, заняв 87 место.