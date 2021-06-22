У Ивана Юрика, занимавшего пост главы УЗ в прошлом году, был шанс продемонстрировать свои руководящие качества. Однако он ими не воспользовался, и не показал никаких положительных результатов работы на этом посту. Поэтому его повторное назначение нет никакого смысла. Уверенность в этом выразил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.



По его словам, ситуация в Укрзализныци стабильно ухудшается, и даже президент Украины Владимир Зеленский дважды, в 2020 и 2021-ом году констатировал, что УЗ находится в преддефолтном состоянии, или даже катастрофическом что компания стала банкротом.



"Сейчас Юрик пытается второй раз войти в ту же реку. Я понимаю, кто его поддерживает и кто его направляет. Но мне кажется, что эти эксперименты на УЗ надо прекращать, потому что компания просто остановится, а после этого будет коллапс всей украинской экономики», - подчеркнул Омелян в эфире телеканала «Украина 24».



Напомним, на прошлой неделе парламентская следственная комиссия по проверке состояния «Укрзализныци» предложила Ивану Юрику уволиться по собственному желанию, ведь во время его руководства УЗ получила значительные убытки, поэтому он должен понести за это ответственность и самостоятельно уйти с должности.



Также нардепы потребовали от Юрика объяснений, почему он реструктурировал получен от российского «Сбербанка» кредит под 12% годовых, хотя средняя ставка валютного займа на тот момент составляла всего 5%. Ответ на этот вопрос нардепы так и не получили.