Обвал цен на оптовом рынке электроэнергии (в сегменте «на рынке на сутки вперед») стал следствием махинаций трейдеров и поставщиков, которые действуют под покровительством регулятора НКРЭКУ.

Об этом сообщил генеральный директор «Д. Трейдинг» Виталий Бутенко в колонке для издания «Цензор.нет».

«Падение цен на РДН – это результат бесконтрольных манипуляции со стороны поставщиков/трейдеров электроэнергией, которые вполне «законно» занимаются манипуляциями на рынке РДН под «покровительством» Регулятора», - сообщил Бутенко.

Он подчеркнул, что об этом уже открыто говорят на заседаниях СНБО, в кабинетах исполнительной и законодательной власти.

По его словам, одна из самых распространенных спекулятивных схем заключается в том, что трейдеры благодаря

пробелами в законодательстве и несовершенстве правил работы на рынке электроэнергии, которые установил Регулятор, скупают на аукционах электроэнергию в АЭС, Гарпока и «Центрэнерго» не для конечного промышленного потребителя, а для перепродажи на РДН.

«Даже поверхностный анализ показывает на сколько массовыми и «бесстрашными» стали манипуляции со стороны трейдеров-спекулянтов, которые чувствуют защиту Регулятора. Эта ситуация длится более года и стала возможной после того, как Регулятор изменил правила работы рынка электроэнергии», - подчеркнул Бутенко.

Вчерашние обвинения НКРЭКУ в адрес «Д. Трейдинг» Бутенко назвал попыткой переложить ответственность за собственные ошибки комиссии на прозрачных участников рынка.

Напомним, накануне НКРЭКУ выразило возмущение уменьшением заработка приближенных к себе трейдеров из - за отказа реальных производителей - ТЭС и АЭС-продавать ток спекулянтам на РДН, и переходом на двусторонние договоры напрямую с потребителями.

При этом за несколько недель до этого руководство НКРЭКУ и комитета ВР по вопросам энергетики на заседании СНБО призвали всех участников переходить на двусторонние договоры.